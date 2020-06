Calciomercato Napoli, ecco gli obiettivi di Giuntoli

Quattro attaccanti e tre difensori, almeno, senza contare Jeremie Boga. Consta di sette nomi più l’esterno del Sassuolo, ma probabilmente anche qualcuno di più, la lista degli obiettivi del Napoli.

Cristiano Giuntoli, come al solito, vaglia diversi profili e per quanto riguarda la difesa e l’attacco sta seguendo diversi calciatori: Azmoun dello Zenit, Osimhen del Lille, Malen del PSV e Rashica del Werder Brema per il reparto offensivo; Gabriel Mahalhaes del Lille, German Pezzella e Nikola Milenkovic della Fiorentina per quello arretrato. Come riportato dal Corriere Dello Sport, sono questi i nomi principali che il Napoli sta seguendo, resta da capre su quali deciderà di puntare.

