Calciomercato Napoli, già oggi Osimhen potrebbe fare le visite mediche

Victor Osimhen sarà presto un nuovo giocatore del Napoli. Ne è convinta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nonostante il cambio procuratori che ha rallentato l’affare.

Il quotidiano scrive:“L’operazione si concluderà, in casa Napoli sono tutti ottimisti, e già oggi il centravanti nigeriano potrebbe essere a Roma per le visite mediche, visto che il club francese ha fretta di chiudere anche formalmente l’operazione per non incorrere in sanzioni interne per questioni di bilancio”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato Napoli, Giuntoli ha riferito a Gattuso di aver preso Osimhen

Bologna-Napoli, Gattuso: “Bologna meglio di noi, passo indietro della squadra”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Sicilia – Una bomba d’acqua colpisce l’isola