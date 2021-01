Calciomercato Napoli – Hysaj e Maksimovic non andranno via a gennaio

Hysaj e Maksimovic non andranno via a gennaio, Gattuso ha deciso di puntare anche su loro due

Hysaj e Maksimovic non andranno via a gennaio, Gattuso ha deciso di puntare anche su loro due. L’edizione de Il Mattino sottolinea come i due difensori siano molto importanti per il tecnico del Napoli:

“I due difensori in maglia azzurra non verranno ceduti a gennaio perché il mister partenopeo, Rino Gattuso, punta molto su questi due elementi. Il club azzurro spera di trovare un accordo entro la fine della stagione, per fare in modo che non lasceranno il Napoli a parametro zero”.

