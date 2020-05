Calciomercato Napoli, il Liverpool vuole Koulibaly: le ultime

Jurgen Klopp nella lista dei prossimi acquisti ha inserito Kalidou Koulibaly, scrive la Gazzetta dello Sport. Il difensore ora è in una posizione di attesa: a Napoli sta benissimo con la sua famiglia – si legge – ma dopo sei anni di crescita e maturazione è pronto per un ulteriore salto di qualità ed insieme all’agente Ramadani e a De Laurentiis si troverà la soluzione migliore per le casse del Napoli e per il suo futuro. Alla finestra c’è anche il Newcastle e potrebbe tornare alla carica pure il Manchester United che la scorsa estate arrivò ad offrire 100mln. Senza dimenticare il PSG.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Fase 2, il primo weekend: aumentano i controlli, la situazione

Campania, ecco la nuova ordinanza: riaprono le attività mercatali, le ultime

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Pestato a morte, chiesti 20 anni per tre