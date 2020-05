Calciomercato Napoli, Koulibaly andrà via: i dettagli

Rivoluzione in difesa, per il Napoli, non appena riaprirà il mercato. L’addio a Kalidou Koulibaly, scrive La Gazzetta dello Sport, avverrà nella prossima estate. Una cessione che De Laurentiis aveva già anticipato nello scorso autunno, quando confermò l’offerta di 100 milioni di euro ricevuta dal Manchester United e respinta al mittente e ammettendo che dinanzi ad un’altra offerta del genere, stavolta non avrebbe detto di no.

Insieme alla volontà del club di voler realizzare una pesante plusvalenza, c’è anche la volontà del giocatore, che vorrebbe vivere una nuova esperienza, magari in Premier League o in Ligue 1. Con lui, andranno via anche Hysaj, per sua scelta, e Ghoulam.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, come viaggiare in aereo: tutti i dettagli

Coronavirus, ecco il bonus vacanze: come funziona e a chi è destinato

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Marinaio accoltella due colleghi