Calciomercato Napoli, Koulibaly e Allan ai saluti: Liverpool ed Everton fanno sul serio

Futuro ancora da decifrare per Kalidou Koulibaly ed Allan. Il difensore ed il centrocampista sono sempre al centro di tante voci di mercato, ma la loro partenza è legata all’arrivo di offerte che andranno a soddisfare le richieste di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, possibile una destinazione in Premier per entrambi.

“Le opzioni non mancano ma restano ancora ipotesi: il Liverpool più del Manchester si è proposto per il difensore centrale e l’Everton, che ha già sondato De Laurentiis in gennaio, è pronto a ripresentarsi quando esisteranno le condizioni. In casi del genere, le distanze tra domanda e offerta sono destinate ad essere colmate, perché la differenza la fa la volontà delle società e anche quella dei calciatori. Koulibaly e Allan sentono reciprocamente il desiderio di rimettersi in gioco altrove e così andrà a finire”. Dunque entrambi di nuovo nella stessa città, ma questa volta con maglie diverse.

