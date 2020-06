Verona-Napoli, le probabili formazioni Che Verona si troverà di fronte il Napoli nella sfida di martedì al Bentegodi? L’edizione odierna di Tuttosport prova ad anticipare le mosse del tecnico scaligero Ivan Juric: “Rispetto alla partita che si giocò all’andata sono cambiate diverse cose. Sulla panchina del Napoli non c’è più Ancelotti, mentre l’Hellas ha leggermente cambiato pelle, passando dal 3-4-2-1 al 3-5-2 con il quale Juric sabato ha messo sotto il Cagliari. Giocherà così anche domani? Probabilmente no, dovendo fare a meno di Borini che oggi sarà squalificato dal giudice sportivo. Al fianco di Di Carmine potrebbe essere riproposto Stepinski, mentre a centrocampo Veloso dovrebbe essere preferito a Verre per una dinamica di turnover”.

La formazione del Napoli

La preparazione sarà calibrata anche in vista di quella gara e giocando senza sosta l’arma in più di Gattuso sarà il turnover, oltre ai cinque cambi per far valere una rosa lunghissima, in molti ruoli con due giocatori di pari livello. Il discorso però dovrebbe essere rinviato alla gara successiva con la Spal, visto che il Napoli arriva alla sfida col Verona quasi una settimana dopo la finale di Coppa Italia. Gattuso domani punterà sull’undici più rodato per provare a pareggiare la proverbiale intensità della squadra di Juric, ripartita a mille all’ora. Almeno due le novità: tra i pali dovrebbe rivedersi Ospina, in difesa è recuperato Manolas ma potrebbe essere preferita la coppia Maksimovic-Koulibaly in condizioni migliori.

In mediana Demme è certo del posto, visto che Lobotka è rientrato in gruppo da poco, ma anche le mezzali Fabian e Zielinski restano favoriti su Allan ed Elmas mentre in attacco, con Milik (favorito su un acciaccato Mertens) ed Insigne, la seconda novità rispetto alla finale potrebbe essere Politano dal primo minuto al posto di Callejon che tra l’altro non ha ancora deciso se firmerà l’estensione del contratto per due mesi.

