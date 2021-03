Calciomercato: Il Napoli incassa il sì di Senesi, le cifre dell’affare

L’argentino arriverebbe come sostituto di Kalidou Koulibaly

Marcos Senesi, difensore argentino del Feyenoord, pare abbia accettato di trasferirsi al Napoli nella prossima finestra di mercato, a riportarlo è la Gazzetta dello Sport. Il quotidiano riferisce che il club azzurro avrebbe ottenuto il sì del giocatore, che potrebbe prendere il posto di Kalidou Koulibaly, sul quale c’è l’interesse di diversi top club come Bayern Monaco e Liverpool.



“Oltre a Zaccagni e Barak, infatti, Giuntoli si è garantito il si di Marcos Senesi, il difensore del Feyenoord, che il ds segue da tempo. Il club pare intenzionato a investire fino a 15 milioni per l’argentino, che ha già fatto sapere che non si opporrebbe alla possibilità di giocare nella squadra di Maradona. Senesi dovrebbe essere il sostituto naturale di Koulibaly per il quale il Liverpool è pronto a investire 50 milioni. Resta da capire se De Laurentiis accetterà l’offerta o pretenderà di più”.

