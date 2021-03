Kulusevski: “Alla Juventus si parte per vincere lo Scudetto!”

Il portale alfredopedulla.com riporta le dichiarazioni del centrocampista bianconero Dejan Kulusevski.

Kulusevski fa autocritica commentando la prima annata alla Juventus:

E’ un’annata deludente, qui alla Juventus si comincia sempre la stagione con l’obiettivo di vincere il campionato: dobbiamo fare meglio, sotto tutti i punti di vista. Non era facile arrivare alla Juve a soli 20 anni ed è stato tutto completamente nuovo per me. Faccio un po’ di fatica, ma sento che sto migliorando, anche se ci vorrà ancora del tempo”.

