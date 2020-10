Calciomercato – Napoli, Maksimovic ancora in attesa. Conte e Pioli ci pensano per gennaio

Calciomercato – Inter e Milan su Maksimovic del Napoli

Il Napoli rischia seriamente di perdere Nikola Maksimovic a parametro zero. Secondo quanto riportato dal portale calciomercato.com, le parti sono al lavoro per una soluzione che possa accontentare tutti ed è inutile sottolineare che la questione è principalmente economica: Maksimovic guadagna 1,2 milioni di euro netti all’anno e Il suo agente, Fali Ramadani, chiede al Napoli di raddoppiare l’ingaggio. De Laurentiis, però, non è disposto ad andare oltre i 2 milioni.

A gennaio lo scenario potrebbe chiaramente cambiare anche perchè l’Inter di Conte cerca ancora il sostituto di Godin, trasferitosi a Cagliari, ed il Milan non ha alternative a Romagnoli e Kjaer: per le milanesi, quindi, servirebbe qualcuno già pronto, proprio come il difensore del Napoli. Non è da escludere che il difensore serbo potrebbe restare fino a fine anno a Napoli per poi trovare una nuova sistemazione da giugno 2021, andando via “a zero”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Juventus – Gol annullati a Morata, Mughini non la prende bene: “E’ tutto ridicolo”

Coronavirus, il bollettino del giorno 29 ottobre – Boom di contagi, scatta l’allarme in Campania

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Un Comune dona ‘kit bebè’ ai 2020 e ‘Il Piccolo principe’