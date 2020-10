Juventus – Gol annullati a Morata, Mughini non la prende bene: “E’ tutto ridicolo”

Nel corso del programma mediaset “Tiki Taka”, il conduttore Piero Chiambretti e lo juventino Giampiero Mughini hanno dato vita ad un dibattito sui gol annullati per off-side a Morata nel corso di Juventus-Barcellona

Incredibile siparietto nel corso di “Tiki Taka” tra il conduttore, Piero Chiambretti, e lo juventino Giampiero Mughini. Il motivo che ha scatenato il dibattito sono i gol annullati all’attaccante della Juventus, Alvaro Morata, caduto per tre volte nella trappola del fuorigioco nella gara contro il Barcellona: “Annullare nel calcio un gol per un fuorigioco di un’unghia è ridicolo“, lo sfogo del giornalista Mughini. “È il regolamento”, ribatte il conduttore. “È un regolamento idiota – continua il tifoso bianconero – Si annulla per un fuorigioco reale, per un vero vantaggio che il giocatore ha sul difensore, non per un’unghia non tagliata”. “C’è un regolamento e lo dobbiamo rispettare”, conclude Chiambretti.

