Calciomercato Napoli, Mertens si allontana: il Chelsea è sempre più vicino

Dries Mertens è più lontano dal Napoli: il Chelsea spinge tanto, si è mosso anche l’allenatore Lampard per convincerlo ad accettare la proposta dei Blues. De Laurentiis ha acquistato la sua maglia all’asta per dare un segnale pubblico, dimostrando così l’importanza dell’attaccante belga per la storia del club azzurro, ma il sì di Dries non arriva.

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno fa sapere che c’è distanza rispetto alla proposta del Chelsea soprattutto sui bonus, sia su quello alla firma che quelli previsti nel nuovo contratto. Dunque, l’ottimismo del 1 marzo, dopo l’incontro tra Mertens e De Laurentiis, sembra svanire.