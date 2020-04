Calciomercato Napoli, offerti 50 milioni di euro per Allan dall’Everton a gennaio: discorso aperto

Sono anni, ormai, che il Napoli oppone resistenza alle avances che arrivano da ogni parte d’Europa per i propri uomini in organico. L’ultimo caso è quello legato ad Allan, che stando a quanto scritto dall’edizione odierna del Corriere dello Sport a gennaio è stato richiesto fortemente da Carlo Ancelotti all’Everton, al punto da arrivare ad offrire ben 50 milioni di euro.

Il Napoli, però, prima dello stop alle attività sportive credeva che il centrocampista brasiliano valesse 60 milioni di euro e che potesse diventare un perno fondamentale anche sotto la guida di Gattuso, per questo nell’ultima sessione di mercato avrebbe rifiutato 50 milioni di euro. Una trattativa lampo, aperta e chiusa velocemente. Giusto una tentazione. Ma in estate, o per meglio dire quando comincerà la prossima finestra di mercato, se ne riparlerà.

