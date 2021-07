Calciomercato Napoli – Ounas verso il ritorno in Ligue 1

Ounas è uno degli indiziati a lasciare Napoli, possibile un suo ritorno in Francia.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’esterno azzurro avrebbe mercato non solo in Serie A, dopo quanto di buono fatto a Crotone, ma ci sarebbe anche l’interessamento del Marsiglia che, dopo aver prelevato Milik dal Napoli, potrebbe far tornare in Ligue 1 Adam Ounas.

