Calciomercato Napoli, preso Lobotka: sabato le visite mediche

Dopo Demme, la società azzurra ha chiuso anche per Lobotka: 20 milioni di euro più 4 di ulteriori bonus la cifra che andrà al Celta. Il centrocampista atteso in Italia sabato per4 sostenere le visite mediche.

Un affare molto importante per gli azzurri, letteralmente scatenati sul mercato. Spesi già 36 milioni di euro in pochi giorni per dare un nuovo volto al centrocampo azzurro. Due mediani, di qualità diverse, andranno a dare una mano a Gattuso.

Fonte Sky Sport.