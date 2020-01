Napoli, preso Ninkovic per 2 milioni: andrà al Bari

Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Corriere dello Sport, il Napoli si sarebbe aggiudicato Nikola Ninkovic dall’Ascoli. Il calciatore è stato acquistato a titolo definitivo ad una cifra pari a 2 milioni di euro.

Il 25enne serbo potrebbe vestire la maglia azzurra in futuro, per il momento la squadra di Gattuso farà a meno di Ninkovic girandolo in prestito al Bari. L’Ascoli avrebbe chiesto anche Gennaro Tutino come contropartita tecnica, l’attaccante del Verona però sembra destinato a trasferirsi all’Empoli

