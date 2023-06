Calciomercato Napoli: si cerca in Turchia il possibile vice Di Lorenzo

Calciomercato Napoli: si guarda al Fenerbahce

Emissari del Napoli sono in contatto con la squadra Turca, interessa il giovane terzino destro Ferdi Kadioglu.

In quel ruolo il Napoli ha la sua certezza imprescindibile, mai messo in discussione e mai protagonista di voci di mercato, il capitano Giovanni Di Lorenzo. Certo è che bisogna provvedere a un valido sostituto, non fosse altro che Bartosz Bereszynski non sarà riscattato dalla Sampdoria.

L’offerta dei talent scout del Napoli, secondo il media turco Sporx, sembra congrua e in linea con la valutazione di mercato di transfermarkt.it e cioè 17 milioni più 3 di bonus.

Sul laterale destro con il vizio del gol e prolifico di assist, nella scorsa stagione 32 presenze, 3 reti e cinque passaggi decisivi, ci sarebbero anche gli occhi del Newcastle.

Il giocatore si è detto lusingato di tale interessamento: “ma che comunque l’ultima parola spetta al presidente gialloblù!”

Fonte foto www.flickr.com