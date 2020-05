Calciomercato Napoli, si insiste per Everton: sia lui che il Gremio vogliono la cessione

Il padre fa sapere che il Napoli ci ha provato ed è realmente interessato, il Gremio conferma che c’è la possibilità – anzi, necessità – di cederlo. I rumors su Everton sono tanti, probabilmente troppi, ed è una cosa insolita nel mondo del calciomercato, dove tutti fanno pretattica e provano a ‘mentire’ per strappare un prezzo più alto. Non funziona così, oggi, nei giorni della pandemia, per il club brasiliano. Il Gremio si è esposto, ha fatto capire che non si opporrà ad un’ipotetica cessione del calciatore, anzi è questa la principale volontà che qualcuno dovrà pur assecondare.

Sarà il Napoli? La situazione, al momento, sembra chiara: la società azzurra è interessata al ragazzo, che piace ed è forte, ma non è l’unico nella lista, certo intriga ma al pari di Rashica e Boga, giocatori per caratteristiche simili. L’elenco è lungo e il tempo non stringe, anzi, dunque non si arriverà ad un accordo in tempo breve. Ma il Gremio, ne siamo certi, continuerà ad esporsi.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coronavirus, Becchi: “Toglietevi questo ca**o di Covid dal cervello, scendete e vivete”

Serie A, oggi la data della ripartenza

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fase 2: Piemonte, obbligo delle mascherine all’aperto per il ponte 2/6