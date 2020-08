Calciomercato Napoli – Trattativa per Nikola Vlasic, centrocampista del CSKA Mosca

Calciomercato Napoli – Trattativa per Vlasic del CSKA Mosca, centrocampista che può giocare sul tutto il fronte d’attacco

Il Napoli è alla ricerca di un centrocampista. La squadra azzurra sarebbe sulle orme di Nikola Vlasic, trequartista classe 1997 del CSKA Mosca. Il trequartista croato ha collezionato 38 presenze e 13 gol con la maglia moscovita del CSKA in questa stagione. Secondo quanto raccolto dal sito de La Gazzetta dello Sport:

“Napoli, durante il vertice di Capri si è discusso anche di mercato. De Laurentiis, Gattuso e Giuntoli hanno concordato i ruoli in cui bisogna intervenire. C’è bisogno di un centrocampista e il ds napoletano è sulle tracce di Nikola Vlasic, 22 anni, trequartista del CSKA Mosca e della nazionale croata. È uno tra i giovani più promettenti d’Europa nel ruolo e sarebbe pronto per il grande salto in Serie A. Giuntoli ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore attraverso alcuni suoi emissari. L’operazione si potrebbe fare, perché i russi sembrano ben disposti a cederlo dinanzi ad una proposta interessante. Il valore attuale del cartellino di Vlasic si aggira intorno ai 22 milioni, ma Giuntoli ne offrirà una ventina, aggiungendo magari un bonus. Il nazionale croato è legato al CSKA Mosca fino al 2024″.

