Mirabelli, ex dirigente Milan: “Il Napoli può lottare per lo scudetto, la Juve sta riprogrammando”

Massimiliano Mirabelli, ex dirigente del Milan, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul prossimo campionato, sulla riprogrammazione della Juventus e sul Napoli:

“Ci si avvia ad una stagione interessante, il Napoli ha fatto dei grandi acquisti, credo che gli azzurri possano lottare seriamente per lo Scudetto. La Juve sta riprogrammando dopo anni e in questa riprogrammazione potrebbe lasciare qualcosa per strada. Chi lavorerà meglio potrebbe approfittare di questo momento”.

