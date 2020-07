Calciomercato Napoli, tutto pronto per il rinnovo di Maksimovic

Tutto fatto per il rinnovo di NikolaMaksimovic. Lo scrive l’edizione odierna de Il Mattino, che spiega come la prossima settimana arriverà a Napoli Fali Ramadani per discutere di diversi argomenti, tra cui quello del rinnovo del difensore.

Secondo il quotidiano l’accordo è stato già trovato per un prolungamento fino al 2025 (quadriennale con opzione per il quinto anno) con uno stipendio base a due milioni più bonus. Un accordo che era inevitabile trovare, soprattutto dopo le grandi prestazioni offerte dal difensore serbo nelle ultime uscire. L’ex Torino è diventato un punto di riferimento per la difesa partenopea, quasi più imprescindibile di Koulibaly e Manolas, che a inizio anno erano titolari.