Calciomercato: occhi puntati su Mkhitaryan

Pedullà: “Mkhitaryan piace al Napoli“

Ecco quanto dichiarato dal giornalista di SportItalia, Alfredo Pedullà, sul suo sito ufficiale:

“Ma occhio alle sorprese e alle tentazioni: ci sentiamo di dire che quello di Mkhitaryan è un profilo che piace all’Inter. L’apprezzamento è quello di Simone Inzaghi che vede in Mkhitaryan, 33 anni, il perfetto vice Calhanoglu e quindi anche un possibile trequartista. C’è di più: in Italia il profilo piace al Napoli, in Premier a Tottenham e Aston Villa. La Roma insisterà per il rinnovo, ma attenzione alle sorprese”,