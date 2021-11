Calciomercato: Ojeda attira l’attenzione del Napoli e di un altro club italiano

Il Napoli e l’Udinese avrebbero messo gli occhi su Martin Ojeda, giovane giocatore del Godoy Cruz.

Non manca tanto alla prossima sessione di calciomercato ed il Napoli si inizia a guardare intorno. Secondo Tuttomercatoweb uno degli obiettivi del club azzurro è Martin Ojeda, ala sinistra del Godoy Cruz classe 1998. Tuttavia anche un altro club italiano avrebbe adocchiato il giocatore: pariamo dell’Udinese.

Ecco quanto riportato a riguardo:

“Ojeda ha attirato l’attenzione di diversi club, dal Messico e dagli States sono già arrivate le prime offerte ma la sua volontà è quella di approdare in Europa. E in Italia ci sono due società che con costanza stanno monitorando le sue prestazioni e la sua crescita: Napoli e Udinese. Extracomunitario ma già al lavoro per acquisire il passaporto comunitario nel giro di qualche mese, Ojeda ha oggi una valutazione di mercato che si aggira sui 4-5 milioni di euro.”

