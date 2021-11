Napoli-Anguissa, spunta un retroscena sul futuro del centrocampista

Zambo Anguissa è arrivato a Napoli da poco tempo, ma nonostante ciò si è inserito alla perfezione nel gruppo di Luciano Spalletti. Il centrocampista sta dimostrando sempre di più le sue doti, tant’è che il Napoli sarebbe pronto a riscattarlo. Il giornalista Nicolò Schirà ha condiviso una notizia sul proprio account Twitter, cioè che per il centrocampista sarebbe pronto un contratto che lo legherà alla SSC Napoli fino al 2026.

“Il Napoli ha deciso di utilizzare l’opzione per comprare Zambo Anguissa, che diventerà un calciatore del Napoli a titolo definitivo dal Fulham. Il centrocampista è pronto a firmare un contratto fino al 2026.”

#Napoli have decided to use the option to buy for Zambo #Anguissa, who will become a Napoli’s player on a permanent deal from #Fulham. Ready for the midfielder a contract until 2026. #transfers #FFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 13, 2021