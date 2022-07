Calciomercato, problemi per Deulofeu. Il Napoli pensa a Djuricic

Si complica Deulofeu, il Napoli va su Djuricic

La trattativa per Gerard Deulofeu è in una fase di stallo, ma il Napoli starebbe pensando all’ex Sassuolo Filip Djuricic che si è appena svincolato dal club emiliano. A riportare l’indiscrezione di mercato, è il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto attraverso il suo profilo Twitter:

“Napoli, interesse per lo svincolato Filip Djuricic, ormai ex Sassuolo. 30 anni, può giocare sottopunta e anche esterno a sinistra. Idea a parametro zero se dovessero esserci difficoltà per arrivare a Gerard Deulofeu. L’Udinese continua a chiedere troppo: distanza di circa 5 milioni ad oggi”.

