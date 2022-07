Calciomercato Serie A, il Psg prova l’affondo per Skriniar

Ufficializzato e presentato il nuovo allenatore Christophe Galtier, il PSG è ora pronto ad accelerare sul mercato per consegnare all’allenatore i giocatori da lui richiesti. La priorità è un difensore dopo che Galtier ha deciso che i campioni di Francia, dalla prossima stagione, giocheranno con la difesa a tre. Milan Skriniar è l’obiettivo numero uno e c’è attesa in casa Inter per il rilancio definitivo dopo l’ultima offerta, rifiutata, da 60 milioni di euro bonus compresi. Il PSG e Skriniar hanno già l’accordo sulla base di un contratto da 7.5 milioni di euro netti a stagione più bonus.