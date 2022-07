Gianluca Scamacca si avvicina al Paris Saint-Germain a grandi passi. Secondo Le Parisien, la prossima settimana arriverà la fumata bianca per il trasferimento del centravanti classe ’99 dal Sassuolo al PSG. Trasferimento da circa 50 milioni di euro. Le trattative sono in via di definizione e, dopo Vitinha, il nuovo Paris Saint-Germain di Galtier è pronto a ufficializzare il suo secondo acquisto.