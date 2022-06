Skriniar pronto a dire addio all’Inter, cessione al PSG per 70 milioni

Skriniar pronto a dire si al PSG

Milan Skriniar è pronto a dire addio all’Inter, che incasserà circa 70 milioni dal PSG per il difensore slovacco. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrale nerazzurro sembra essersi convinto ad accettare l’offerta del club parigino. Skriniar non era molto convinto di lasciare Milano, ma ha compreso che il suo sacrificio possa dare respiro alle casse nerazzurre. Al giocatore andranno 7,7 milioni di euro a stagione, con un accordo che presumibilmente sarà di 5 anni. Nelle prossime ore sono attesi emissari del PSG a Milano, per limare i dettagli e chiudere l’operazione.

