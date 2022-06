Lorenzo Insigne non ha tradito, ha solo fatto una scelta!

Insigne è stato accolto come una star dai suoi nuovi tifosi del Toronto. A lui, e a tutti gli altri che avranno il coraggio di scegliere, un grande “in bocca al lupo!”

Contento per Lorenzo Insigne e per la sua nuova avventura. Migliorarsi, anche economicamente, non è mai un delitto! E’ arrivato il momento di cambiare una certa mentalità provinciale e conservatrice: Napoli deve iniziare a diventare una città del mondo, ha tanto da dare al di fuori dei propri confini!

La vita è fatta di scelte e, decidere, in alcune situazioni, diventa davvero difficile. A 31 anni e con una proposta economica tre volte superiore a quello che si percepisce sarebbe stato davvero da stupidi non accettare. Gli accordi si fanno in due e, non dimentichiamo, che il padrone del Napoli gli aveva offerto un rinnovo a meno della metà dell’ultimo ingaggio.

Lorenzo ha fatto la sua scelta e l’ha portata avanti nel rispetto del suo popolo: ha preferito andare a giocare a migliaia di KM di distanza da casa sua pur di non turbare la sensibilità di chi lo ha amato e acclamato fino a quando ha indossato la casacca azzurra del Napoli. Gli stessi (non tutti, ma gran parte) che lo hanno sempre definito ” ‘o cafone e Fratta” , ” ‘o zingaro risagliuto” e porcate del genere.

Insigne sarà stato un simbolo per Napoli e i napoletani, ma non di certo per chi rappresenta legalmente la Società Sportiva Calcio Napoli.

Napoli deve guardare avanti, i napoletani devono guardare avanti! Insigne non ha tradito, Insigne è stato costretto a fare una scelta! A questo ragazzo, volenti o nolenti, dobbiamo solo dire grazie.

Dario Catapano