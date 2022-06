Petagna verso l’addio, si punta a Simeone come vice di Osimhen

Petagna può dire addio, Simeone può sostituirlo

Andrea Petagna potrebbe dire addio alla maglia azzurra, come riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport il Napoli avrebbe scelto Giovanni Simeone come vice di Victor Osimehn. Ecco nel dettaglio quanto riportato dalla rosea:

“Paradossalmente, il nigeriano è diventato una certezza per la stagione che verrà mentre non è chiaro chi sarà il suo vice dato che Petagna continua a ricevere manifestazioni di interesse. Il Napoli è soddisfatto del suo rendimento ma valuta eventuali alternative con caratteristiche più simili a quelle del centravanti titolare. Di conseguenza, il nome di Simeone resta in cima alla lista degli attaccanti come nuovo “nove di scorta”, specie in virtù del fatto che su Broja del Chelsea si è scatenata una folta concorrenza”.

