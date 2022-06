VIDEO – Tifoso canadese riceve la maglia autografata da Insigne: la reazione diventa virale sul web

Video virale di un tifoso canadese pazzo di gioia per la maglia autografata da Insigne

Lorenzo Insigne è a Toronto accolto da un’intera città in festa. Tanti sono i video che circolano in rete che mostrano tutto l’affetto riversato dalla città nei confronti dell’ex capitano del Napoli, pronto ad iniziare la sua nuova avventura nella Major Soccer League americana.

Tra i vari video uno in particolare sta diventando virale in queste ore in Canada, al punto che è stato ricondiviso perfino sui profili ufficiali della MLS.

Il video mostra la reazione di un tifoso canadese nel ricevere la maglia appena autografata da Lorenzo Insigne sul palco. Il ragazzo impazzisce di gioia mentre si filma con lo smartphone, tradendo tutta l’emozione per il gesto di Insigne.

Il video: Tifoso canadese che riceve la maglia autografata da Insigne

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

De Maggio: “Un calciatore argentino sta facendo impazzire Giuntoli e Spalletti”

Rebus portieri Napoli: possibile scenario clamoroso

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici