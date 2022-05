Calciomercato: si limano gli ultimi dettagli per Mathias Olivera al Napoli

Mercato Napoli, parla il giornalista Fabrizio Romano

Olivera al Napoli, Fabrizio Romano fa chiarezza ai microfoni di SKY. Ecco le sue parole:

“Mathias Olivera resta il primo obiettivo per la fascia sinistra. La società partenopea sta cercando di limare i dettagli dell’affare. Col giocatore sarebbe tutto fatto, mentre alcuni dettagli da definire sarebbero invece col Getafe. Se dovesse esserci la fumata bianca, l’esterno sarebbe il terzo acquisto dopo Khvicha Kvaratskhelia e Frank Anguissa (annunciati da Aurelio De Laurentiis in persona. Anguissa era solo in prestito, il Napoli lo acquisterà per 15 milioni, ndr)”