Calciomercato: Juventus su Koulibaly: c’è l’offerta!

L’agente di koulibaly è pronto a presentare un’offerta dei bianconeri ad Aurelio De Laurentiis

Tutto questo è stato dichiarato dalla redazione di Radio Marte nel corso della puntata odierna di Si gonfia la rete:

“Sul centrale senegalese, Aurelio De Laurentiis dice la verità: non vuole obbligarlo ad andare via, gli ha proposto di spalmare il suo ingaggio su più anni, ma Fali Ramadani, procuratore del ragazzo, ha detto di no. Il presidente ha un appuntamento con il manager per parlare del suo futuro: si vedranno a breve. Ramadani porterà alla dirigenza del Napoli delle offerte, compresa una della Juventus. L’agente ha prospettato delle novità a De Laurentiis: il ragazzo un contratto ce l’ha, ma il procuratore sta portando delle soluzioni prima ancora di discutere di un contratto che non ci sarà mai, perché non verrà spalmato o rinnovato alle cifre attuali. De Laurentiis sta operando nella massima trasparenza”