Ayroldi bocciato. Pessima prestazione per l’arbitro: manca un rigore

Corriere dello Sport – Giovanni Ayroldi bocciato. Pessima prestazione per l’arbitro di Fiorentina-Napoli: “Manca un rigore”.

Giovanni Ayroldi, voto 4. Il quotidiano lo ditrugge: “Brutta, bruttissima prestazione da parte di Giovanni Ayroldi. Duncan (solo giallo) a forbice, da dietro (soprattutto) sulle gambe di Politano: da rosso, Dionisi tace al VAR. Dragowski su Elmas che andava in porta: rosso facile. Lozano sul piede di Nico Gonzalez: ancora giallo, stavolta Dionisi richiama l’OFR: rosso (era facile pure questo).

Juan Jesus sulle spalle di Bonaventura, Ayroldi fischia l’offside di Venuti (segnalato dalla Di Monte – fidanzata dell’arbitro di AB, Camplone – che l’anno prossimo potrebbe essere raggiunta dalle colleghe Vettorel e Trasciatti, entrambe settime nella graduatoria di C): se l’ha valutato non rigore, ha commesso un solo errore; se ha giustificato il non fischio con il fuorigioco, gli errori (gravi) sono due”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Fiorentina, Spalletti: “Non siamo stati bravi in niente, col Bologna Osimhen in panchina”

Napoli-Fiorentina, Petagna: “In 9 diventa impossibile, ora testa al Bologna”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Commisso contro la burocrazia italiana :”Mi sta facendo impazzire”