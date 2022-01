Juventus-Napoli – Allegri insulta Sozza: “Sei un coglione!”

Il Tempo – Dura condanna per Massimiliano Allegri. Il tecnico sotto accusa in seguito agli insulti rivolti all’arbitro Sozza, durante la sfida all’Allianz Stadium contro il Napoli.

Il quotidiano svela un retroscena incredibile in merito ad atteggiamenti discutibili di Massimiliano Allegri, nei confronti dell’arbitro Sozza, durante la sfida Juventus-Napoli dello scorso 6 gennaio: “È un coglione, diglielo! Testa di cazzo, deve recuperare 12 minuti e non 5. Vi fate prendere per il culo stavano sempre per terra, hanno fatto le sceneggiate napoletane. Ora basta, anche se mi squalificano tre mesi”. Non contento, l’allenatore bianconero, ha aspettato l’uscita degli arbitri dagli spogliatoi per rivolgersi direttamente al direttore di gara: “Sei un coglione. Non mi faccio prendere per il culo da un coglione”.

