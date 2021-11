Calciomercato, spunta il nome di Belotti. Il Napoli prova il colpo a costo zero

Calciomercato, il Napoli su Belotti

Secondo quanto riportato da Valter De Maggio nel corso di Radio Goal, il Napoli starebbe pensando all’attaccante del Torino Andrea Belotti. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli più di Milan e Inter sta monitorando la situazione relativa ad Andrea Belotti. Il club azzurro potrebbe andare all’assalto del giocatore già nel prossimo mercato di gennaio per poi farlo arrivare a parametro zero a giugno. Potrebbe arrivare al posto del partente Mertens. Anche Petagna sarebbe messo sul mercato per far spazio al bomber che attualmente veste la maglia del Torino”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Messi può tornare al Barcellona, spunta la data del suo ritorno

Chiellini: “I romantici come me vorrebbero l’abolizione del VAR”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart genitori per la terza volta: “Arriverà a febbraio”