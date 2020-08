Calciomercato, Thauvin può sostituire Callejon. Servono 20 milioni

Thauvin interessa

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il Napoli starebbe seriamente pensando a Florian Thauvin per sostituire Josè Callejon. L’esterno del Marsiglia è entrato nel mirino del club azzurro, anche per la sua duttilità. Thauvin può agire sia come esterno alto a destra, sia come trequartista alle spalle della punta. Il francese, sarebbe l’ideale per il nuovo progetto tattico di Gattuso. Il tecnico azzurro in questi giorni di ritiro, sta provando il 4-2-3-1 come variante tattica al 4-3-3. Il Marsiglia per cedere Thauvin, chiede una cifra vicina ai 20 milioni. Il colpo è alla portata del Napoli, con il giocatore che potrebbe chiedere un ingaggio sui 4 milioni annui.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, pronta un’altra cessione. Tutino verso la Salernitana

Calciomercato, Veretout in pole per sostituire Allan

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

In Lombardia 289 nuovi casi, nessun decesso per Covid