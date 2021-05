Calciomercato, ufficializzate tutte le date. Inizio il 1° Luglio

Ufficializzate le date del calciomercato

Nel consiglio federale che si è tenuto oggi, sono state ufficializzate le date del calciomercato per la prossima stagione. Si inizierà il 1° luglio con chiusura al 31 agosto, mentre dal 24 Maggio 2020 si potranno depositare gli accordi preliminari presi con i giocatori in scadenza a giugno. La sessione invernale prenderà il via il 3 gennaio, chiusura il 31 dello stesso mese.

