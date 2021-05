UFFICIALE – Gianluca Gaetano convocato per lo stage pre-Europeo Under 21

Ufficiale, arriva la convocazione per Gaetano

Il centrocampista del Napoli Gianluca Gaetano, è stato convocato per lo stage pre-Europeo della nazionale italiana under 21. L’azzurro in questa stagione ha giocato in prestito alla Cremonese, dove ha offerto spesso prestazioni di assoluto livello. Ecco l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Carnesecchi Marco (Cremonese), Cerofolini Michele (Reggiana), Plizzari Alessandro (Reggina), Russo Alessandro (Virtus Entella);

Difensori: Bellanova Raoul (Delfino Pescara), Beruatto Pietro (Vicenza), Casale Nicolò (Empoli), Delprato Enrico (Reggina), Okoli Caleb (Spal), Ranieri Luca (Spal), Sala Marco (Spal), Valeri Emanuele (Cremonese), Vogliacco Alessandro (Pordenone), Zortea Nardir (Cremonese);

Centrocampisti: Esposito Salvatore (Spal), Da Riva Jacopo (Vicenza), Ricci Samuele (Empoli), Viviani Mattia (Chievo Verona);

Attaccanti: Colombo Lorenzo (Cremonese), Gaetano Gianluca (Cremonese), Olivieri Marco (Empoli).

