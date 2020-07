Calciomercato – Under al Napoli, alla Roma potrebbe finire il portiere Ospina

Alla Roma interessa Arek Milik, che però si è già promesso alla Juventus. Per il turco, il club giallorosso chiede 35 milioni di euro, considerati eccessivi da De Laurentiis. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’unico calciatore che potrebbe essere coinvolto, quindi, nella trattativa che porterebbe a Napoli Cegiz Under per il dopo Callejon è il portiere Ospina.

