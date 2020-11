Campania, ecco quando sarà zona rossa. In serata la firma sull’ordinanza

Campania, la data dell’inizio della zona rossa

Come riportato dall’edizione online de Il Mattino, da Domenica avrà inizio la zona rossa in Campania. In merito al monitoraggio del Ministero della Salute e dell’ Iss, è stato deciso di inserire anche la nostra regione tra quelle ad alto rischio. Anche per la Toscana, sarà preso lo stesso provvedimento. In serata, il Ministro Roberto Speranza dovrebbe firmare l’ordinanza che ufficializzerà la decisione che andrà in vigore da Domenica.

