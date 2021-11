Capello distrugge la Juve: “Lezione di calcio!”

Fabio Capello, ex allenatore anche della Juventus, critica duramente l’operato del collega Allegri.

Capello parla di lezione di calcio ai microfoni di Sky Sport:

“Credo che questa sia stata una vera lezione, una lezione di calcio. Vediamo giocare il Liverpool giocare sempre in verticale con la massima velocità. Oggi abbiamo visto il Chelsea che gioca pochissimo la palla indietro o ripartendo da basso. Sono due allenatore tedeschi e forse dobbiamo imparare da loro per giocare un calcio più tonico e veloce. In Italia questo calcio non esiste più e se non cambiamo avremo sempre delle difficoltà. Quando c’è grande intensità e agonismo e non vieni fermato per una spintarella diventa difficile, perché ci si allena sui ritmi troppo blandi e, chiude Capello, alla fine si fanno queste figure in Europa“.