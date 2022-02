Capello: “Il Napoli non sarebbe lo stesso senza Osimhen”

Secondo Fabio Capello il Napoli non potrebbe fare a meno dell’attaccante Victor Osimhen.

Fabio Capello ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport in cui ha espresso il proprio parere sul Napoli di Luciano Spalletti. L’ex allenatore afferma di essere rimasto deluso dalla compagine partenopea.

“Il Napoli ha bisogno di Victor Osimhen, senza di lui non sarebbe così pericolosa in area di rigore. Il club mi ha sorpreso in maniera negativa, contro il Cagliari aveva una grande opportunità ma non è riuscito a portare a casa i tre punti. La cosa più brutta è che non ha fatto la partita. La sfida con il Barcellona è importantissima, ti fa sentire importante a livello europeo.”

