Alvino su Napoli-Barcellona: “Per la vittoria serve il lavoro di squadra”

Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni Radio Gol ed ha espresso il suo parere su Napoli-Barcellona.

Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Gol. Argomento principale: l’attesissimo match di Europa League tra Napoli e Barcellona in programma questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona.

“Per quanto riguarda la prestazione vorrei vedere tutto il Napoli in copertina. Victor Osimhen sarà la punta di diamante soprattutto dopo il gol contro il Cagliari in campionato. Grazie ad esso il Napoli ha agganciato l’Inter in classifica.

Detto ciò il Napoli stasera dovrebbe trasformarsi in una cooperativa di mutuo soccorso. Se non si uniti quando si è in difficoltà diventa difficile fermare una compagine come il Barcellona. Il Napoli non è la favorita: il Barcellona resta un simbolo per tutti ed un club storico.”

