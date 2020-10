Carlo Alvino, attacco a Paratici: “Piccoli Moggi crescono!”

Carlo Alvino attacca Paratici

Carlo Alvino, nel corso della diretta di Radio Kiss Kiss Napoli, ha espresso il suo parere sul ds della Juventus Fabio Paratici. Il dirigente bianconero, ha ricevuto una nuova ammenda in seguito ad uno scontro verbale avvenuto negli spogliatoi con la terna arbitrale. Ecco quanto dichiarato:

“Ammenda al direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici per aver minacciato un membro dello staff arbitrale? Per la seconda volta consecutiva è stato beccato nello spogliatoio a fare chiacchiere contro l’arbitro… Si comporta come faceva Luciano Moggi? Che dire: piccoli Moggi crescono! E’ come il settore giovanile, la Primavera: anche a livello dirigenziale, evidentemente, prendono esempio dai più grandi, per intenderci. Gli juventini vogliono vincere per forza? Certo, non lo sapevate? Ce l’hanno anche nel loro motto: non ‘importa’ vincere, per loro; vincere è proprio l’unica e sola cosa che conta. Insomma, per la Juve non è importante il come, purché vinca: deve riuscirci per forza. Vincere in maniera lecita e legale, però, è l’unica cosa che faccia sì che la vittoria ti venga riconosciuta. In caso contrario, non ti viene riconosciuta da nessuno”.

