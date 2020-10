L’AVVERSARIO – Il Napoli sfida il Real Sociedad in Europa League

Dopo il pareggio del Milan contro la Roma nel posticipo di lunedì sera il Napoli rimane l’unica squadra a punteggio pieno in Serie A con 4 vittorie su 4 partite giocate (senza contare la sconfitta a a tavolino rimediata contro la Juve e il punto di penalizzazione). Dopo il passo falso contro l’Az Alkmaar gli azzurri devono assolutamente fare bottino pieno contro i baschi del Real Sociedad. Gli uomini di Gattuso arrivano al match di domani con dei numeri pazzeschi, sono ben 14 i gol segnati in 4 partite di campionato e soltanto 2 quelli subiti (3 se contiamo anche la sconfitta interna nella scorsa giornata di Europa League). I marcatori azzurri sono ben 8: 4 reti per Lozano; Mertens, Politano e Insigne 2; Zielinski, Elmas, Osimhen e Petagna 1.

Il Real Sociedad in campo

Il Real Sociedad si trova in testa alla classifica della Liga con 14 punti, seguono Real Madrid e Granada a 13 ma con una partita in meno. La squadra di Imanol Alguacil ha vinto 4 delle 7 partite disputate in campionato, rimediando una sola sconfitta con il Valencia per 1-0 e pareggiando contro Real Madrid e Valladolid. Gli avversari degli azzurri vantano il miglior attacco della Liga, con 14 reti messe a segno nelle prime 7 di campionato, subendo soltanto 3 reti (record positivo che si è prolungato dopo la vittoria per 1-0 in Europa League arrivata contro il Rijeka).

Le probabili formazioni del match

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Gorosabel, Elustondo, Normand, Munoz; David Silva, Guevara, Merino; Januzaj, Willian José, Oyarzabal.

Indisponibili: Merquelanz, Sangalli e Sola (infortunati)

In dubbio: Illarramendi, Zubeldia, Januzaj e Muguruza

Squalificati: nessuno

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme; Insigne, Mertens, Politano; Osimhen

Indisponibili: Bakayoko (infortunato)

Squalificati: nessuno

I precedenti

Quello di domani sera sarà il primo incontro di sempre tra Napoli e Real Sociedad. Gli spagnoli hanno già incontrato due italiane, mantenendo sempre l’imbattibilità casalinga.

A dirigere la partita sarà l’inglese Craig Pawson. Gli assistenti di linea saranno Hussin e Hatzidaki, quarto uomo Madley. E’ la prima volta che il fischietto inglese dirige una gara del Napoli.

Alessandro Santacroce

