Carlo Verna contro Feltri: “L’Ordine si rivolgerà ad un legale!”

Carlo Verna, presidente dell’Ordine dei Giornalisti, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare delle iniziative contro Feltri.

Come è giusto immaginarsi, è stato chiesto a Carlo Verna quali sono le iniziative per fronteggiare le parole offensive del direttore di Libero, Vittorio Feltri. Le parole di Verna:

“Nella riunione appena terminata abbiamo deciso di rivolgerci ad un legale per tutelare l’intera categoria dei giornalisti che nulla hanno a che vedere con i comportamenti di Feltri. Intanto ci siamo relazionati con AGCOM e stiamo diffidando i conduttori da incaute ospitate qualora non si dissocino da certe espressioni. Questo comportamento sta danneggiando l’immagine della categoria giornalisti, quindi stiamo immaginando di intraprendere un’azione legale nei confronti di questo signore. Quasi ogni 15 giorni arrivano segnalazioni, ma comunque non possiamo restare fermi. Il consiglio di disciplina farà la sua parte. Per quanto ci riguarda dobbiamo esternare la massima dissociazione da questi comportamenti. Più di una causa per danni d’immagine da parte di Feltri, più di interpellare l’AGCOM con sanzioni salate, più di ricordare ai conduttori che rischiano di essere complici se non si dissociano, altri poteri non ne abbiamo”.

