Casarin: “Il gol era valido senza dubbi e senza tanti lavorii che ci saranno”

Paolo Casarin interviene in merito al gol annullato al Milan: “Il gol era valido senza dubbi e senza tanti lavorii che ci saranno”.

Le parole di Paolo Casarin in diretta a Radio Rai: “Il gol era valido senza dubbi e senza tanti lavorii che ci saranno. Il fuorigioco è chiarissimo, non ci sono interpretazioni. La regola vive da 100 anni ma comincia dicendo una cosa: ‘essere in fuorigioco non è di per sé un’infrazione’. Diventa infrazione quando il giocatore partecipa, con il gioco o contro l’avversario. A Bergamo in Atalanta-Roma è stato così ma quello di ieri non può essere messo nell’ambito dell’interferenza. Si può essere in fuorigioco ‘impedendo di giocare il pallone all’avversario, contendendogli il pallone e facendo un’evidente azione che impatta sulla capacità dell’avversario’. Giroud di queste cose non ha fatto niente. La posizione era ininfluente, tutto il resto è stato inventato. Non c’è il caso dell’uomo per terra, non si devono fare invenzioni, il calcio non ne ha bisogno. Il giocatore per terra non è mai punibile. Massa sa le regole più del VAR, l’errore è stato suo anche se si sono parlate. Rendere pubbliche le conversazioni tra arbitro e VAR? Avverrà sicuramente ma qui stiamo parlando di gioco del calcio, se si conosce la regola del fuorigioco non doveva esserci nessun problema nella gara di ieri”.

