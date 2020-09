Casertana U16 – Preso Braucci

Casertana U16 – Preso Brian Braucci.

Si muove anche la Casertana sul mercato in entrata per quanto riguarda il settore giovanile. Nelle scorse ore il club rossoblù, infatti, ha prelevato per la prossima Under 16 Serie C il giovane classe 2005 Brian Braucci, ruolo centrocampista, reduce nella scorsa stagione dal campionato Under 15 A-B con la Juve Stabia.

