Paganese – Presi due giovani dalla Cantera Napoli

Cantera Napoli – Due giovani alla Paganese.

Con il trascorrere delle settimane non si placano le cessioni in casa “Cantera Napoli”, scuola calcio di Casoria (Na) del Presidente Gianluca Festa con quartier generale presso il C.S. “Audax”, che “manda” nel professionismo altri due ragazzi, stavolta alla Paganese.

Infatti, secondo quanto raccolto dalla nostra Redazione, i due classe 2004 Ciro Silvestri, ruolo attaccante e Francesco Romano Pio, difensore centrale cercato anche da altri club, sono due nuovi rinforzi della Paganese Under 17, categoria affidata a mister Sossio Finestra per il prossimo campionato.

Silvestri e Romano nella scorsa stagione hanno disputato, sotto età, il campionato Under 18 con la “Cantera Napoli” allenato da mister Maurizio Morra, ora tecnico delle giovanili della stessa Paganese.

Altri due movimenti in uscita, quindi, messi a segno dalla “Cantera Napoli” del Pres. Gianluca Festa che non vuole assolutamente fermarsi qui con le cessioni di altri giovani promesse a club professionistici di A, B e serie C.

